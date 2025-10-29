Кьеллини о Спаллетти в «Ювентусе»: «Ничего еще не решено окончательно. Это отличный тренер, он опытный и ставит современный футбол»

Джорджо Кьеллини высказался о возможном назначении Лучано Спаллетти в «Ювентус».

Сообщалось, что туринцы начали переговоры с бывшим главным тренером сборной Италии. Ранее клуб уволил Игора Тудора.

«Я считаю Спаллетти отличным тренером. Он опытный, ставит современный футбол, что можно сказать. Позвольте мне подождать и проявить уважение ко всем сторонам, прежде чем говорить, потому что ничего еще не решено окончательно.

Сегодня важный матч. Мы постараемся набрать три очка, что также поможет начать все заново и найти нового тренера.

Мы благодарим Брамбиллу, который руководил командой последние несколько дней и будет руководить ею сегодня вечером. Потом мы поговорим и о будущем», – сказал DAZN директор по футбольной стратегии «Ювентуса » перед матчем с «Удинезе ».

«Бьянконери» принимают «Удинезе» (1:1, первый тайм) в 9-м туре Серии А. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.