Челестини о россиянах: «Сначала общение было для меня как бокс, но меня пустили в свой мир. У русских искренние улыбки! Итальянцы, испанцы улыбаются всегда, но в этом есть немножко фальши»
– Каким нашли менталитет россиян?
– Когда я подписал контракт с ЦСКА, я получил огромное количество сообщений от знакомых, кто был связан с Россией. Все писали: «Как классно!» Они сказали: «Если ты сумеешь проникнуть внутрь русской души – русские будут гостеприимнее даже испанца с самого юга». И это оказалось правдой.
В самом начале общение с россиянами было для меня как бокс. Ты ему: «Доброе утро. Как дела?» И ждешь ответного удара: «А, все хорошо?» И так далее. Я «щупал» людей, чтобы понять, как пойдет дальше. Потому что я швейцарец, говорящий на испанском – это необычно.
По итогу парни увидели, что я приехал им помогать, и пустили меня в свой мир. Сейчас мы шутим, у всех улыбки на лицах. Ко мне все очень чутко относятся. У русских – очень искренние улыбки! Это мы – итальянцы, испанцы – улыбаемся всегда и всем, но в этом есть немножко фальши. А здесь – если человек не хочет тебе улыбаться – он не будет, – сказал главный тренер ЦСКА.