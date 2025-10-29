  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини о россиянах: «Сначала общение было для меня как бокс, но меня пустили в свой мир. У русских искренние улыбки! Итальянцы, испанцы улыбаются всегда, но в этом есть немножко фальши»
21

Челестини о россиянах: «Сначала общение было для меня как бокс, но меня пустили в свой мир. У русских искренние улыбки! Итальянцы, испанцы улыбаются всегда, но в этом есть немножко фальши»

Фабио Челестини высказался о менталитете россиян.

– Каким нашли менталитет россиян?

– Когда я подписал контракт с ЦСКА, я получил огромное количество сообщений от знакомых, кто был связан с Россией. Все писали: «Как классно!» Они сказали: «Если ты сумеешь проникнуть внутрь русской души – русские будут гостеприимнее даже испанца с самого юга». И это оказалось правдой.

В самом начале общение с россиянами было для меня как бокс. Ты ему: «Доброе утро. Как дела?» И ждешь ответного удара: «А, все хорошо?» И так далее. Я «щупал» людей, чтобы понять, как пойдет дальше. Потому что я швейцарец, говорящий на испанском – это необычно.

По итогу парни увидели, что я приехал им помогать, и пустили меня в свой мир. Сейчас мы шутим, у всех улыбки на лицах. Ко мне все очень чутко относятся. У русских – очень искренние улыбки! Это мы – итальянцы, испанцы – улыбаемся всегда и всем, но в этом есть немножко фальши. А здесь – если человек не хочет тебе улыбаться – он не будет, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини о жизненных принципах: «Не считаю себя хорошим, но я не лицемер. Не терплю тех, кто постоянно жалуются, но ничего не делает. Восхищают те, кто уделяет время другим»
сегодня, 15:59
Челестини не сторонник штрафов: «Я здесь не для того, чтобы забирать деньги у ребят, но без правил жить нельзя. Штрафы в 50-100 евро, как в Швейцарии, в ЦСКА не сработают. Минимум – 1-2 тысячи»
сегодня, 09:55
Челестини о решении возглавить ЦСКА: «Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в 1-м же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Был вариант с «Хетафе»
вчера, 20:04
Челестини о стычке Глебова и Рассказова: «Кирилл очень молодой, он переживает опыт, такие вещи случаются. Дополнительно обсуждать с ним это не буду»
25 октября, 21:20
Главные новости
Георгий Черданцев: «Выгонять тренера по ходу сезона надо запретить. Мы с Италией похожи: 2-3 тура неудачи – и все, пошел вон. Так можно было всех уволить – Рахимова, Семака, Станковича пять раз»
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Удинезе», «Интер» сыграет с «Фиорентиной»
24 минуты назадLive
Пенья о постах Ямаля в соцсетях: «Он имеет право, достигнув такого уровня. Это личное дело каждого, пусть развлекается»
32 минуты назад
Терри поздравил Азара с включением в Зал славы АПЛ: «Ты величайший игрок «Челси» в плане чистых навыков. Благодаря таким футболистам, как ты, у меня на несколько трофеев больше»
38 минут назад
Депутат Свищев о том, что Клаудиньо не накажут за высказывания: «Рекомендуем спортсменам быть внимательнее к словам. Не неволим никого, но требуем уважения к нашей стране»
43 минуты назад
Мамаев о Кисляке: «Самый талантливый российский игрок. Сравнил бы с Беллингемом по потенциалу, характеру, пониманию игры. У Матвея есть футбольный интеллект, очень разносторонний»
46 минут назадВидео
Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Байер» против «Падерборна»
54 минуты назадLive
Французские клубы получили наибольший доход от продажи воспитанников в другие страны за 10 лет – почти 4 млрд евро. Испания – 3-я, Англия – 6-я, Италия – 9-я, Украина – 15-я, Россия – 31-я
сегодня, 16:52
Робиньо о тюрьме: «Здесь стремятся перевоспитать и ресоциализировать тех, кто совершил ошибки. Ко всем относятся одинаково – командуют охранники, а заключенные просто подчиняются»
сегодня, 16:41
Черданцев о Гарсии в «Спартаке»: «Катастрофа, бред. Я против ноунейма в РПЛ. Чем он лучше людей без работы? Что за неуважение к соотечественникам?»
сегодня, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Разве «Спартак» суперклуб сегодня? Одно имя осталось. Станковича давно нужно уволить, только кто же его уберет? «Спартак» сейчас оседлает любая лошадь». Валерий Овчинников о красно-белых
5 минут назад
Бербатов о Виртце: «Фантастический игрок – он добьется успеха в «Ливерпуле», гарантирую. Говорят, он не подходит для АПЛ, но у Модрича такое же телосложение»
6 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Влахович забил с пенальти на 5-й! Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Кирьяков о Личке в «Спартаке»: «Пусть смешат народ дальше, сколько обжигались уже. Не имею ничего против Марцела, но наши специалисты ни в чем не уступают зарубежным»
20 минут назад
Альбиоль о «Барсе»: «В Ла Лиге у них все будет получаться, но в ЛЧ придется поднять планку. Есть время до марта, чтобы все наладилось»
24 минуты назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Оставьте уже Станковича до конца сезона. В тройку не попадут, 4-5-е – это их место. Или опять придет тренер со своим пониманием, будет кричать: нужно время, чтобы бороться за титул»
31 минуту назад
«Лорьян» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
48 минут назад
«Падерборн» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 16:09
«У «Спартака» всегда будут проблемы против организованных команд. Станкович расставляет игроков, а отработки элементов, простых вещей нет. Нет поставленной игры». Шалимов о красно-белых
55 минут назад
Тренер «Кайрата» Уразбахтин: «Российские клубы намного сильнее казахстанских, достаточно успешно выступали бы в Европе. Нам было сложно против «Химок», что говорить о «Локо» и «Спартаке»
сегодня, 16:49