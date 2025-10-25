Бруну провел 300 матчей за «МЮ». Хавбек выступает за клуб с 2020-го
Бруну Фернандеш провел юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед».
Португалец вышел в стартовом составе на матч с «Брайтоном» в 9-м туре АПЛ (4:2).
Эта игра стала 300-й для Бруну в составе «МЮ». Полузащитник перешел в команду зимой 2020 года из «Спортинга».
В составе манкунианцев Бруну выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Манчестер Юнайтед»
