Бруну провел 300 матчей за «МЮ». Хавбек выступает за клуб с 2020-го

Бруну Фернандеш провел юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед».

Португалец вышел в стартовом составе на матч с «Брайтоном » в 9-м туре АПЛ (4:2).

Эта игра стала 300-й для Бруну в составе «МЮ ». Полузащитник перешел в команду зимой 2020 года из «Спортинга».

В составе манкунианцев Бруну выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.