Мостовой о том, как в 93-м сожгли его машину: «Если у тебя красивая куртка, то ты уже недоброжелатель, потому что выделялся. Спасала известность, поэтому за нас заступались»

Александр Мостовой рассказал, как в 1993 году сожгли его автомобиль.

«У меня один раз машину сожгли. Я уже уехал играть за границу, автомобиль стоял в гараже у отца. В какой-то момент батя позвонил, сказал: «Все, у нас машины нет!». Он на ней поехал, подожгли – и все, без авто остались.

Это было в 1993 году. В то время недоброжелатели были на каждом углу. Если у тебя красивая куртка, то ты уже недоброжелатель, потому что выделялся. Хорошо, что нас спасала известность, поэтому за нас заступались», – сказал бывший полузащитник сборной России.