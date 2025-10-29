  • Спортс
«У «Спартака» всегда будут проблемы против организованных команд. Станкович расставляет игроков, а отработки элементов, простых вещей нет. Нет поставленной игры». Шалимов о красно-белых

Игорь Шалимов считает, что поставленной игры у «Спартака» нет.

«У «Спартака» по схеме, по позициям все понятно, но видно, что не отлажены игровые взаимодействия. Рябчук подключается к атаке, но до автоматизма элемент не доведен. Непонятно, будут ли забегания, нет КПД, хотя Рябчук и Денисов готовы забегать. Рябчук много забегает в атаку, по 30 метров рывки, но это в никуда – нет продолжения.

Почему так много замен в перерыве? Потому что тренер чего-то ждет, что футболисты сделают что-то экстра, но для этого нужны отработанные взаимодействия, самоотдачи тут недостаточно. Нужны отработанные элементы, наигранные вещи – недостаточно набора классных игроков, чтобы побеждать.

Утрирую, конечно, но у меня ощущение, что Станкович расставляет игроков, а отработки элементов, простых вещей нет. Команда должна, по мысли тренера, играть за счет сильных качеств футболистов, но этот подход не работает. Потому что никто не знает теперь, какой будет следующая игра, – нет поставленной игры, отдельных элементов, все зависит от того, смогут ли отдельные исполнители сделать результат.

А сталкиваясь с организованной командой, «Спартак» в такой ситуации всегда будет иметь проблемы», – отметил экс-тренер «Факела».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
