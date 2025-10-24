  • Спортс
  • Павлюченко об ужесточении лимита: «Я бы начал с помощи ДЮСШ. Создадим там хорошие условия – вырастим отличное поколение. Не хуже, чем в Европе»
Павлюченко об ужесточении лимита: «Я бы начал с помощи ДЮСШ. Создадим там хорошие условия – вырастим отличное поколение. Не хуже, чем в Европе»

Роман Павлюченко высказался за увеличение финансирования ДЮСШ.

«Смысл учебного процесса в том, что он должен иметь особый, индивидуальный подход к юному футболисту. Знаю это по себе. Потому что это дает возможность лучше понять не только физические возможности воспитанников, но и почувствовать их психологическое состояние. Именно в таком возрасте нужно закладывать в игроке уверенность в себе, способность держать удар. Я бы сказал, что это стержень футбольной профессии.

Этого и не хватает сейчас в детско-юношеском футболе. В первую очередь это касается бедных ДЮСШ, где непонятно чем вообще занимаются тренеры. Правильно не так давно сказал Аленичев, что сейчас хороших футболистов готовят только в клубных школах и академиях. Там есть хорошие условия, потому что есть финансирование. Чего не скажешь о школах на балансе министерства спорта. 

Министр спорта у нас хочет ужесточить лимит на легионеров. Но я бы начал с помощи ДЮСШ. Если там создать хорошие условия, то мы сможем вырастить отличное поколение игроков для российских клубов и сборной России. Не хуже, чем в Европе», – сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
