Челестини за лимит: «Он приносит пользу. Это посыл клубам: «Ребята, вместо 10 посредственных легионеров возьмите трех топовых». Зачем иностранец, который не сильнее россиянина?»
Фабио Челестини одобряет существование лимита на легионеров.
– Вы слышали, что в РПЛ хотят ужесточить лимит на легионеров?
– Да.
– Как вам это ограничение?
– Мне кажется, в лимите есть смысл. Он приносит пользу.
Например, возьмем Пополитова. Мы сейчас стараемся его развивать. Лимит способствует тому, чтобы тренеры стремились работать над прогрессом россиян.
По мне, команды должны состоять из хороших российских футболистов и очень-очень хороших легионеров. А иметь вместо россиянина легионера, который особо ничем не сильнее… Зачем?
Лимит – это посыл клубам: «Ребята, вместо 10 посредственных легионеров возьмите трех топовых. Чтобы люди сказали: «Вау, какой игрок», – отметил главный тренер ЦСКА.
