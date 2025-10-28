Челестини за лимит: «Он приносит пользу. Это посыл клубам: «Ребята, вместо 10 посредственных легионеров возьмите трех топовых». Зачем иностранец, который не сильнее россиянина?»

Фабио Челестини одобряет существование лимита на легионеров.

– Вы слышали, что в РПЛ хотят ужесточить лимит на легионеров?

– Да.

– Как вам это ограничение?

– Мне кажется, в лимите есть смысл. Он приносит пользу.

Например, возьмем Пополитова . Мы сейчас стараемся его развивать. Лимит способствует тому, чтобы тренеры стремились работать над прогрессом россиян.

По мне, команды должны состоять из хороших российских футболистов и очень-очень хороших легионеров. А иметь вместо россиянина легионера, который особо ничем не сильнее… Зачем?

Лимит – это посыл клубам: «Ребята, вместо 10 посредственных легионеров возьмите трех топовых. Чтобы люди сказали: «Вау, какой игрок», – отметил главный тренер ЦСКА .