  • «Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет
«Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет

«Реал» полагается на Хаби Алонсо в ситуации с Винисиусом Жуниором.

Вингер резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге и не пожал руку главному тренеру.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство никак не собирается препятствовать Алонсо, от которого оно в восторге.

Испанский специалист лично пообщается с бразильским футболистом, и менеджеры «Реала» предоставят ему полное право самостоятельно решить проблему.

В то же время руководство никак не будет наказывать Винисиуса.

Психи Винисиуса – это неприемлемо. Но не слишком ли суров Алонсо?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
Материалы по теме
