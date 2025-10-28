«Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет

«Реал» полагается на Хаби Алонсо в ситуации с Винисиусом Жуниором.

Вингер резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге и не пожал руку главному тренеру.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , руководство никак не собирается препятствовать Алонсо , от которого оно в восторге.

Испанский специалист лично пообщается с бразильским футболистом, и менеджеры «Реала » предоставят ему полное право самостоятельно решить проблему.

В то же время руководство никак не будет наказывать Винисиуса .

Психи Винисиуса – это неприемлемо. Но не слишком ли суров Алонсо?