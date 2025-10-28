«Реал» в восторге от Алонсо и позволит тренеру самому разобраться с Винисиусом. Наказывать бразильца за поведение в класико клуб не будет
«Реал» полагается на Хаби Алонсо в ситуации с Винисиусом Жуниором.
Вингер резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге и не пожал руку главному тренеру.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство никак не собирается препятствовать Алонсо, от которого оно в восторге.
Испанский специалист лично пообщается с бразильским футболистом, и менеджеры «Реала» предоставят ему полное право самостоятельно решить проблему.
В то же время руководство никак не будет наказывать Винисиуса.
Психи Винисиуса – это неприемлемо. Но не слишком ли суров Алонсо?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
