  «Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)
64

«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)

«Барселона» намерена уделить внимание поведению Ламина Ямаля вне поля.

Перед класико на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги, в котором каталонцы уступили со счетом 1:2, 18-летний вингер на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что «Реал» «жульничает и жалуется». Сообщалось, что в «Барселоне» остались недовольны словами Ямаля, посчитав, что он «перешел черту».

По информации Diario Sport, в «Барселоне» считают, что слова Ямаля стали «топливом» для «Реала» в класико. До совета директоров каталонцев дошла информация, что несколько футболистов «сливочных» изъявили желание играть на левом фланге против Ламина.

Каталонский клуб и агент Ямаля Жорже Мендеш впредь намерены внимательнее относиться к поведению вингера, чтобы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем, а также избежать излишнего внимания к личной жизни футболиста.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
