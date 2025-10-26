«Слухи об интересе «Барсы», «МЮ», «Интера» к нашим игрокам – бред сивой кобылы. Только через условную Турцию россияне могут уехать в топ-команду». Гришин о российских футболистах

Александр Гришин назвал бредом слухи об интересе топ-клубов к россиянам.

«Слухи об интересе европейских грандов к Кисляку и Батракову? Не верьте слухам. Пока мы не будем играть в еврокубках, то нашим футболистам будет крайне сложно заполучить хорошие контракты от сильных европейских команд. Я говорю именно о топовых клубах. Например, о «Барселоне», интерес которой СМИ приписывали к Батракову .

Сафонов ? Ему в некотором роде просто повезло, что появился интерес со стороны такого клуба. Сейчас пишут про интерес «Галатасарая» и «Фенербахче» к Кисляку , если я не ошибаюсь. Да, этот чемпионат топовым назвать нельзя, но оттуда можно быстрее попасть в более серьезные европейские клубы. Поскольку эти команды играют в еврокубках, чего нашим клубам не хватает сейчас.

Только через условную Турцию наши футболисты могут куда-то уехать в плане топ-команд. А вот про слухи об интересе условного «Интера», «МЮ» или «Барселоны» к нашим игрокам – это просто бред сивой кобылы», – сказал бывший полузащитник ЦСКА .