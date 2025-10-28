«Ювентус» почти договорился со Спаллетти. Тренера могут представить в четверг
Лучано Спаллетти близок к назначению главным тренером «Ювентуса».
Sky Sport Italia сообщает, что стороны почти договорились о заключении контракта. 66-летний специалист может возглавить команду уже в четверг.
Ранее «Ювентус» уволил Игора Тудора после восьми матчей без побед. Команда занимает 8-е место в Серии А.
Спаллетти находится без работы с лета. Лучано ранее тренировал «Рому», «Зенит», «Интер», «Наполи», сборную Италии и другие команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
