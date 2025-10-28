Боссы «Ливерпуля» верят в Слота и на 100% уверены, что лучше него никто не справится. Игроки, тренер и руководство в хороших отношениях
«Ливерпуль» не планирует менять тренера в ближайшее время.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что владельцы и руководство полностью доверяют Арне Слоту и на 100% уверены, что лучше нидерландца в сложившейся ситуации никто не разберется.
В «Ливерпуле» верят, что, несмотря на неудачное начало сезона, все наладится. Игроки, тренер и руководители находятся в хороших отношениях – «все под контролем».
