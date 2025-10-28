  • Спортс
14

«ПСЖ» сообщил о рекордной выручке в сезоне-2024/25 – 837 млн евро. При катарцах она выросла в 8,5 раза

«ПСЖ» отчитался о рекордной выручке по итогам прошлого сезона .

Парижане сообщили, что получили за сезон-2024/25 837 млн евро. Коммерческие доходы составили 367 млн евро, доходы от матчей – 175 млн (новый рекорд). Отмечается, что с 2011 года, когда клуб был приобретен Qatar Sports Investments, выручка выросла в восемь с половиной раз (с 99 млн евро).

Также подчеркивается, что если раньше расходы на зарплаты составляли 111% от выручки, то теперь они ниже 65%: «Это отражает устойчивую и ответственную финансовую стратегию и посылает положительный сигнал французским и европейским регуляторам».

«ПСЖ» называет прошлый сезон самым успешным в своей истории как с точки зрения результатов, так и с точки зрения финансовых показателей.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «ПСЖ»
logoПСЖ
бизнес
logoНассер Аль-Хелайфи
деньги
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
