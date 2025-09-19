  • Спортс
  • Сын Негрейры в суде рассказал, что сделал 1600 отчетов об арбитрах для «Барсы». Он не знал о платежах клуба отцу на 7+ млн евро – на вопрос о них Негрейра отреагировал агрессивно
91

Появились новые подробности показаний сына Негрейры в суде.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Вчера сын Негрейры Хавьер Энрикес дал судебные показания. Он предоставлял «Барселоне» отчеты о судействе, чего не отрицает. Предполагается, что за каждый отчет Энрикес получал 6-7 тысяч евро.

По словам Энрикеса, 7,5 миллиона евро, которые его отец получил от «Барселоны» в период с 2001 по 2018 год, были выплачены не за судейские отчеты. Сам Энрикес утверждает, что получил от клуба 60 тысяч евро непосредственно за подготовленные им материалы.

Также Энрикес заявил, что ничего не знает о других суммах, сообщает Marca. При этом он был управляющим компаниями, через которые были выставлены счета на сумму более 7 млн евро. По его словам, он был очень удивлен, узнав об этих платежах в момент подачи налоговой отчетности. Он рассказал, что разозлился и попросил объяснений у своего отца, который всегда уверял его, что «этика арбитра превыше всего и ни с кем нельзя иметь никаких отношений».

Сын Негрейры также добавил, что на критику в получении этого дохода, его отец отреагировал «авторитарно и агрессивно», ответив «А какое тебе, черт возьми, дело?» Когда прокурор спросил Энрикеса, почему, будучи управляющим компаниями, он ничего не знал о платежах, он ответил, что все управлялось через компании его отца.

Кроме того, Хавьер Энрикес рассказал, что предоставил около 1600 отчетов в письменном виде и виде видеозаписей, в которых он проводил анализ судей. На вопрос прокурора, почему он также включил в отчеты личные предпочтения арбитров, Хавьер ответил, что это «нормально, потому что клубам нравится знать все».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБарселона
logoсудьи
logoЛа Лига
Хосе Мария Энрикес Негрейра
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
