Экс-президент «Барсы» Гаспар о «Реале»: «Нам всегда казалось, что у них есть привилегии – помню, как они украли у нас Ди Стефано. Дело Негрейры спорно лишь с этической точки зрения»

Жоан Гаспар уверен, что судьи в Ла Лиге исторически благоволят «Реалу».

Сегодня «Реал» и «Барселона» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги.

– Лапорта намекает на «белую руку» в судействе…

– Все это не ради шоу. Я помню, как «Мадрид » украл у нас Ди Стефано. Иметь его в составе вместе с Кубалой было бы историческим событием.

Нам в «Барселоне» всегда казалось, что у «Реала» были определенные привилегии, которые мы могли преодолеть только намного превосходя их.

– Но «Барса» платила Негрейре 17 лет…

– Неправда, что мы платили Негрейре за то, чтобы арбитры поддерживали нас. У нас была договоренность, но об оказании других услуг.

Если бы это было так, любой из сотен судей сказал бы что-нибудь, но ни один из них еще не выступил. Это спорный вопрос с этической точки зрения, возможно, но мы не делали ничего противозаконного.

– Вы считаете, что дело закончится без наказания?

– Так и должно быть, потому что нет никаких доказательств обратного. Негрейра – это флаг, который подходит нашим врагам, но я надеюсь, что когда все прояснится, те, кто поставил под сомнение честность «Барсы», принесут свои извинения, – сказал бывший президент «Барселоны».