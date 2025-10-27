Гусев об англицизмах в речи комментаторов: «Не вижу ничего страшного. Футбол – слово английское. Мы же не говорим «ногомяч». Не будешь же писать «спасение вратаря». «Сэйв» – нормально»

Виктор Гусев не видит проблемы в англицизмах в речи спортивных комментаторов.

«В англицизмах не вижу ничего страшного. Футбол – это английская игра, само слово английское. Мы же не говорим «ногомяч».

Кого-то раздражает «сэйв»: «Раньше мы так не говорили». Так раньше и статистика была более убогой. Никто не считал спасения вратарей. Потом начали, и понадобилось слово, чтобы кратко озаглавить колонку в таблицах. Не будешь же писать «гол», «пас» и… «спасение вратаря». Так что «сэйв» – совершенно нормально», – сказал комментатор.

