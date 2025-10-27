  • Спортс
48

«Маленькие пуритане боятся слова «кончать». Мало того – боятся слова «очко». Говорят «один балл»! В футбольных таблицах только очки, ребята!» Гусев о комментаторах

Виктор Гусев недоволен, что спортивные комментаторы стесняются некоторых слов.

– Есть пословица: «Все хорошо, что хорошо кончается». Ребята, такие маленькие пуритане, боятся слова «кончать». Они говорят: «Все хорошо, что хорошо заканчивается». А лишний слог ведь убивает ритм пословицы!

Мало того – боятся слова «очко». Говорят «один балл»! Баллы – в синхронном плавании, в прыжках в воду. Когда речь идет исключительно о субъективной оценке. А в футбольных таблицах могут быть только очки, ребята!

Очень много таких страхов. Так в выпуске новостей боятся повторения слов. Мы что-то придумываем, а вот у англичан в одном абзаце из пяти предложений в каждом – слово ball, то есть «мяч». Что в этом страшного? Что, тебя кто-то упрекнет, скажет: «Узкий словарный запас»? Потому у нас, если в первом предложении упомянут «мяч», то во втором уже «кожаная сфера». А в третьем – я недавно услышал – «отправил спортивный снаряд в сетку соперника».

– Вы это точно не в прошлом веке слышали?

– «Спортивный снаряд» – совсем недавно, – заявил комментатор.

Виктор Гусев: «Современные комментаторы прекрасно подготовлены. Претензии только по русскому языку. Странное «по итогу» вместо человеческого «в итоге», раздражает «в исполнении»

