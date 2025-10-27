Игнатов впервые сделал дубль в РПЛ – в 98-м матче. Хавбек «Сочи» не забивал в лиге 28 матчей подряд

Михаил Игнатов впервые в карьере оформил дубль в РПЛ.

Атакующий полузащитник «Сочи » дважды забил «Ахмату » в матче 13-го тура Мир РПЛ.

Это первый дубль воспитанника «Спартака » в РПЛ – в 98-м матче в лиге.

Игнатов не забивал в РПЛ 28 матчей подряд. В последний раз до сегодняшнего дня он забил почти 2 года назад – «Ростову» в ноябре 2023 года.

Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь .