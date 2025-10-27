Игнатов впервые сделал дубль в РПЛ – в 98-м матче. Хавбек «Сочи» не забивал в лиге 28 матчей подряд
Михаил Игнатов впервые в карьере оформил дубль в РПЛ.
Атакующий полузащитник «Сочи» дважды забил «Ахмату» в матче 13-го тура Мир РПЛ.
Это первый дубль воспитанника «Спартака» в РПЛ – в 98-м матче в лиге.
Игнатов не забивал в РПЛ 28 матчей подряд. В последний раз до сегодняшнего дня он забил почти 2 года назад – «Ростову» в ноябре 2023 года.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
