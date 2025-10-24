«Зенит» вдесятером играет, когда Соболев выходит в старте. Он не участвует в голах, а когда уходит – все понимают, что играют 11 на 11». Угаров об экс-форварде «Спартака»

Денис Угаров раскритиковал игру Александра Соболева за «Зенит».

«Зенит » вдесятером играет, когда Соболев выходит в старте. Он не участвует в голах команды, а когда он уходит, вроде и игроки понимают, что играют 11 на 11.

Поэтому ошибка Семака, когда он выпускает Соболева с первых минут», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Соболев – 8-й в мире по игре головой в атаке за последние полгода по оценке CIES. Дзюба – 11-й, Кордоба – 17-й, Холанд – лучший