«Зенит» вдесятером играет, когда Соболев выходит в старте. Он не участвует в голах, а когда уходит – все понимают, что играют 11 на 11». Угаров об экс-форварде «Спартака»
Денис Угаров раскритиковал игру Александра Соболева за «Зенит».
«Зенит» вдесятером играет, когда Соболев выходит в старте. Он не участвует в голах команды, а когда он уходит, вроде и игроки понимают, что играют 11 на 11.
Поэтому ошибка Семака, когда он выпускает Соболева с первых минут», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Соболев – 8-й в мире по игре головой в атаке за последние полгода по оценке CIES. Дзюба – 11-й, Кордоба – 17-й, Холанд – лучший
