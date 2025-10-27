  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виктор Гусев: «Современные комментаторы прекрасно подготовлены. Претензии только по русскому языку. Странное «по итогу» вместо человеческого «в итоге», раздражает «в исполнении»
16

Виктор Гусев: «Современные комментаторы прекрасно подготовлены. Претензии только по русскому языку. Странное «по итогу» вместо человеческого «в итоге», раздражает «в исполнении»

Виктор Гусев рассказал о претензиях к современным комментаторам.

– Включили вы заурядный матч. Вам скорее нравится комментарий или нет?

– Не брошу камень в современных комментаторов. Ребята прекрасно подготовлены – например, если брать знания о зарубежном футболе. А спросили бы вы того же Николая Озерова, по какой схеме играли аргентинцы на чемпионате мира? Возьмем даже хоккей, где Озеров сделал себе имя, – ведь комментатор должен прежде всего выигрывать, как мы знаем. Так вот, Озеров не вдавался в разговоры о тактике сборной СССР. Перестали выпускать на площадку третье звено, начали мы играть двумя. Николай Николаевич на это внимания не обращал – гнал вперед. Очень хорошо помню игру наших с ФРГ. Из состава соперников Озеров называл фамилию только одного нападающего – гиганта Кюнхакля. Говорил практически только о наших, а другого тогда и не требовалось. Еще Озеров был истиной в последней инстанции – и советские зрители из невыездной страны с придыханием ему внимали. А нынешние ребята все знают, они подготовлены.

Претензии у меня только по русскому языку. Зато очень сильные. Я даже себе выписываю случаи неверного использования слов. Одну книгу я написал – а тут материала хватит на другую. Веселую.

– Вы и в «Нефартовом» много страниц уделили оговоркам. Почему?

– Режет слух! Жалко мне: комментаторы хорошо подготовлены – а допускают совершенно глупые осечки.

– Что из последнего записали?

– Меня давно раздражает зашкаливающее с точки зрения частотности «в исполнении». «Удар в исполнении» – это еще ничего, хотя почему нельзя просто сказать «удар такого-то»? Но уже стали говорить «фол в исполнении защитника». Или вот тут я услышал: «реакция в исполнении болельщиков» – Саша, как это возможно? Люди не понимают смысла слов!

Какое-то странное «по итогу» – вместо человеческого «в итоге». Или вот услышал, как называют человека, который ведет статистику. Думаете, он статистик? «Статист»! Больше того, я пришел на большой корпоративный турнир. На нем как раз были статистики: они фиксировали счет, записывали авторов голов в разных матчах. И им сделали футболки, на которых написано: «Статист». Я говорю: «Какой статист? Статистик!» Ответили: «Ну, «статистик» – это же уменьшительное. А мы вот, молодцы, написали полноценно, серьезно – «статист». Как школьное «подсказка» и якобы взрослое, серьезное «подсказ»… Вы можете себе представить? – сказал комментатор.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoВиктор Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Озеров
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Гусев: «Некоторые болельщики так и умрут, не увидев чемпионства «Динамо»
сегодня, 07:57
Виктор Гусев о «Динамо»: «Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески»
12 октября, 18:17
Виктор Гусев о комментаторах: «Должен быть второй человек, анализирующий все. Не судил бы строго. Нынешнее поколение лучше разбирается в зарубежном футболе и многих аспектах игры»
10 декабря 2024, 07:15
Главные новости
В «Реале» недовольны реакцией Винисиуса на замену в класико и считают, что он должен уважать решение Алонсо. Руководство не хочет повторения подобного (COPE)
1 минуту назад
Лещук о «Динамо» и «Зените»: «Их история – после 2000-х. У них еврокубок, а у нас – лучший игрок мира и чемпионств много было в СССР»
16 минут назад
Фанату «Зенита» за баннер про Дегтярева на полгода запретили посещать соревнования: «Баннер «Сергей Семак – легенда футбола, Дегтярев – некомпетентное быдло» порочит честь и достоинство»
40 минут назад
Как «Зенит» обыграл «Динамо», «Спартак» Станковича возвращается, кто нужен ЦСКА – итоги 12-го тура РПЛ с Владимиром Дядюном
52 минуты назадВидеоСпортс"
Вратарь «Динамо» Расулов о столкновении с Гонду: «Хочу извиниться перед Лусиано, не хотел ему навредить. Не успел к мячу – хорошо, что только желтой обошлось»
53 минуты назад
Сборная России разгромила Северную Македонию – 5:0. Команда Юрия Красножана выиграла всухую оба товарищеских матча
57 минут назадВидео
Президент CTA о судействе Сото Градо в класико: «Хорошая, грамотная работа. Решения арбитров были правильными»
сегодня, 13:51
6 команд из ФНЛ выходили в финал FONBET Кубка России. Еще 8 интересных фактов о турнире в нашем новом тесте
сегодня, 13:30Тесты и игры
Невилл об «Арсенале»: «Этот сезон должен стать для них особенным. Все, что им нужно для чемпионства – это стабильность, 85+ очков обеспечат титул»
сегодня, 13:07
ТВ «Реала» о Сото Градо: «Арбитр очень плох, на международном уровне он не судил ничего важного. Гол Мбаппе не праздновали до розыгрыша с центра – невероятное судейство в лиге Негрейры»
сегодня, 12:41
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Батин» примет «Аль-Ахли», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
16 минут назадLive
Шаронов взял бы Дзюбу в ЦСКА: «Если перед подписанием договориться: «Артем, ты не будешь основным». Можно выпускать его на двадцать минут, и он будет приносить пользу»
58 минут назадВидео
Каррагер о «Ливерпуле»: «Настали кризисные времена, четыре поражения подряд были бы катастрофой для «Брентфорда». Будет много вопросов, они захотят большего, осознав, сколько потратили»
сегодня, 13:40
Директор «Пари НН» о 0:0 с «Балтикой» после освящения стадиона: «Не исключено, что это помогло, всегда рады поддержке батюшки. Мы счастливы, что очки приходят»
сегодня, 13:32
Левандовски вернулся в общую группу «Барсы» после травмы бедра и может сыграть с «Эльче». Форвард пропустил класико
сегодня, 13:23
«Динамо» потеряло 12 очков в матчах, в которых вело в счете – больше всех в РПЛ
сегодня, 12:55
Орлов о голе «Динамо» «Зениту»: «Как можно было его засчитать? Толчок Касереса в спину Мостовому не считается нарушением? Сухой не разобрался в эпизоде»
сегодня, 11:37
«Ювентус» уволит Тудора, тренеру сообщили о решении сегодня утром. Туринцы не побеждают 8 матчей подряд (Фабрицио Романо)
сегодня, 11:28
КДК не будет рассматривать празднование Беншимола в матче с «Локомотивом». Форвард «Акрона» спустил шорты и схватил себя за пах
сегодня, 10:39
Стример Мэддисон: «Карпин, иди ##### из «Динамо», пожалуйста. У тебя есть сборная, громи дальше соперников из Лимпопо и изображай тренера»
сегодня, 10:17