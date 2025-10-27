Виктор Гусев: «Современные комментаторы прекрасно подготовлены. Претензии только по русскому языку. Странное «по итогу» вместо человеческого «в итоге», раздражает «в исполнении»

Виктор Гусев рассказал о претензиях к современным комментаторам.

– Включили вы заурядный матч. Вам скорее нравится комментарий или нет?

– Не брошу камень в современных комментаторов. Ребята прекрасно подготовлены – например, если брать знания о зарубежном футболе. А спросили бы вы того же Николая Озерова , по какой схеме играли аргентинцы на чемпионате мира? Возьмем даже хоккей, где Озеров сделал себе имя, – ведь комментатор должен прежде всего выигрывать, как мы знаем. Так вот, Озеров не вдавался в разговоры о тактике сборной СССР. Перестали выпускать на площадку третье звено, начали мы играть двумя. Николай Николаевич на это внимания не обращал – гнал вперед. Очень хорошо помню игру наших с ФРГ. Из состава соперников Озеров называл фамилию только одного нападающего – гиганта Кюнхакля. Говорил практически только о наших, а другого тогда и не требовалось. Еще Озеров был истиной в последней инстанции – и советские зрители из невыездной страны с придыханием ему внимали. А нынешние ребята все знают, они подготовлены.

Претензии у меня только по русскому языку. Зато очень сильные. Я даже себе выписываю случаи неверного использования слов. Одну книгу я написал – а тут материала хватит на другую. Веселую.

– Вы и в «Нефартовом» много страниц уделили оговоркам. Почему?

– Режет слух! Жалко мне: комментаторы хорошо подготовлены – а допускают совершенно глупые осечки.

– Что из последнего записали?

– Меня давно раздражает зашкаливающее с точки зрения частотности «в исполнении». «Удар в исполнении» – это еще ничего, хотя почему нельзя просто сказать «удар такого-то»? Но уже стали говорить «фол в исполнении защитника». Или вот тут я услышал: «реакция в исполнении болельщиков» – Саша, как это возможно? Люди не понимают смысла слов!

Какое-то странное «по итогу» – вместо человеческого «в итоге». Или вот услышал, как называют человека, который ведет статистику. Думаете, он статистик? «Статист»! Больше того, я пришел на большой корпоративный турнир. На нем как раз были статистики: они фиксировали счет, записывали авторов голов в разных матчах. И им сделали футболки, на которых написано: «Статист». Я говорю: «Какой статист? Статистик!» Ответили: «Ну, «статистик» – это же уменьшительное. А мы вот, молодцы, написали полноценно, серьезно – «статист». Как школьное «подсказка» и якобы взрослое, серьезное «подсказ»… Вы можете себе представить? – сказал комментатор.