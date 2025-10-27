  • Спортс
Президент CTA о судействе Сото Градо в класико: «Хорошая, грамотная работа. Решения арбитров были правильными»

В судейском корпусе Испании остались довольны работой арбитров в класико.

В воскресном матче 10-го тура Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. На встрече работала бригада судей во главе с Сесаром Сото Градо.

«Хорошее, грамотное судейство. Решение должен принять Технический комитет, который занимается анализом игр, но в целом я доволен судейством. Есть причины быть удовлетворенными работой судей.

Мы считаем, что в конечном счете решения были правильными. В целом мы думаем, что судейство было грамотным», – сказал глава Технического комитета судей (CTA) Фран Сото.

ТВ «Реала» о Сото Градо: «Арбитр очень плох, на международном уровне он не судил ничего важного. Гол Мбаппе не праздновали до розыгрыша с центра – невероятное судейство в лиге Негрейры»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
