Фанаты «Реала» скандировали «Негрейра, Негрейра» перед отменой первого пенальти в матче с «Барселоной»

Болельщики «Реала» припомнили «Барселоне» дело Негрейры во время класико.

Мадридский клуб выиграл матч 10-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. На 2-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор упал в штрафной площади соперника после контакта с ногой Ламина Ямаля . Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо указал на 11-метровую отметку, но отменил решение, посмотрев повтор эпизода по совету видеоассистентов.

Когда судья шел к монитору, фанаты «сливочных» стали скандировать «Негрейра, Негрейра». Отметим, что во втором тайме Сото Градо назначил еще один пенальти – за попадание мяча в руку Эрика Гарсии.

«Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги , набрав 27 очков. «Барселона » идет второй с 22 баллами.