Бителло о судействе в матче с «Зенитом»: «Сухой потерял контроль с самого начала. Он зафиксировал слишком много фолов у «Динамо», в нашу пользу вообще не свистел»

Бителло раскритиковал судейство матча «Зенита» и «Динамо».

«Зенит» выиграл матч Мир РПЛ со счетом 2:1. Главным арбитром был Алексей Сухой.

– Насколько эпизод в концовке с Расуловым повлиял на игру? Все‑таки не хватило времени на навал.

– Считаю, что с самого начала арбитр потерял контроль матча. Именно в этом эпизоде мы ничего не поняли, игроки «Зенита» тоже не поняли. Вендел тоже мне сказал, что судья потерял контроль. Считаю, он зафиксировал слишком много фолов у нас. В нашу пользу вообще не свистел, когда на нас нарушали. Когда же забил Педро, я вообще не понял. Но это тоже часть футбола.

– Как команде игра Расулова?

– Он очень хороший вратарь. Команда приобретает уверенность от того, как он играет. Он хорошо действует на тренировках и во многих моментах спас нас во время матча. Он молод, но у него есть возможность показать себя. Он это очень хорошо делает, – сказал полузащитник «Динамо».

Царский гол Мостового! Пяткой в дальний – запустил камбэк «Зенита» против «Динамо»