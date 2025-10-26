У Глушенкова 6+3 в 11 матчах сезона РПЛ – хавбек «Зенита» ассистировал Мостовому в игре с «Динамо»
Максим Глушенков набрал результативное очко в игре с «Динамо».
Полузащитник «Зенита» отдал голевой пас на Андрея Мостового в матче 13-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:1, перерыв).
Это третий ассист Глушенкова в 11 матчах текущего сезона чемпионата России. Также на его счету 6 голов.
