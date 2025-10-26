Гол Мбаппе «Барсе» отменили из-за офсайда – часть его голени была вне игры
Гол Килиан Мбаппе в класико отменили из-за офсайда.
Форвард «Реала» открыл счет на 12-й минуте матча Ла Лиги с «Барселоной». Однако вскоре судья Сесар Сото Градо после подсказки ассистентов отменил гол из-за офсайда.
После повтора стало видно, что в офсайде была часть голени Мбаппе.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
