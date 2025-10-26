Фанаты «Реала» освистали имя Ямаля при объявлении составов перед класико

Фанаты «Реала» освистали имя Ламина Ямаля перед класико.

«Реал» принимает «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги (0:0, первый тайм).

Когда диктор на стадионе озвучил имя вингера гостей Ламина Ямаля при объявлении составов команд, зрители на «Сантьяго Бернабеу» громко засвистели.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

