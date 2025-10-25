Лукин о стычке Глебова и Рассказова: «Неправильно пихать пацана в два раза меньше. Никому не позволю толкать нашего игрока»

Матвей Лукин высказался о стычке Кирилла Глебова и Николая Рассказова.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов » (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ .

На 55-й минуте хавбек армейцев Кирилл Глебов по ходу атаки упустил мяч за лицевую, попытался его достать и запрыгнул на спину защитнику «Крыльев» Николаю Рассказову. Защитник скинул Кирилла.

После этого у них началась стычка : Глебов вскочил с поля, Рассказов схватил его за шею и повалил.

– Знали, как будут играть «Крылья», что будут стараться сбить наш темп. Где‑то судья поднял планку, можно было давать желтые карточки и успокаивать игру. Реализовали момент и не дали соперникам проявить себя. Все хорошо.

– Что за стычка была между Глебовым и Рассказовым?

– Видел, что Глебова толкнули. Никому не позволю толкать нашего игрока. Пацана в два раза меньше пихать неправильно. Я всегда за наших.

– Почему в конце так жестко пихали друг другу?

– Останется между нами, разберем внутри команды. Сыграли на ноль – все нормально. Хотели успокоить игру, потому что нервы зашкаливали. Славка [Тороп] – молодец.

– Как оцениваете конкуренцию в команде?

– Мы все растем, я рад конкуренции. С Игорем Дивеевым всегда комфортно играть, очень сильный защитник, один из лучших в России. Стараюсь у каждого брать лучшие качества, добавлять. Надеюсь, в будущем эти качества будут брать уже у меня, – сказал защитник ЦСКА .