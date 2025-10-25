Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Гюлер, Трент, Менди, Эндрик – в заявке «Реала» на класико

«Реал» опубликовал заявку на матч с «Барселоной».

Класико пройдет в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу » в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Заявка мадридцев выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа , Лунин и Местре .

Защитники: Карвахаль , Милитао , Александер-Арнолд , Асенсио , Каррерас , Гарсия , Менди и Хейсен .

Полузащитники: Беллингем , Камавинга , Вальверде , Тчуамени , Гюлер и Себальос .

Нападающие: Винисиус , Эндрик , Мбаппе , Родриго , Гонсало , Браим и Мастантуоно .