Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Гюлер, Трент, Менди, Эндрик – в заявке «Реала» на класико
«Реал» опубликовал заявку на матч с «Барселоной».
Класико пройдет в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 10-го тура Ла Лиги.
Заявка мадридцев выглядит следующим образом:
Вратари: Куртуа, Лунин и Местре.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Александер-Арнолд, Асенсио, Каррерас, Гарсия, Менди и Хейсен.
Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Гюлер и Себальос.
Нападающие: Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим и Мастантуоно.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5150 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости