  • Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Гюлер, Трент, Менди, Эндрик – в заявке «Реала» на класико
3

Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Гюлер, Трент, Менди, Эндрик – в заявке «Реала» на класико

«Реал» опубликовал заявку на матч с «Барселоной».

Класико пройдет в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Заявка мадридцев выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа, Лунин и Местре.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Александер-Арнолд, Асенсио, Каррерас, Гарсия, Менди и Хейсен.

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Гюлер и Себальос.

Нападающие: Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим и Мастантуоно.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
