39-летний Милнер стал самым возрастным автором гола с пенальти в АПЛ. Только Шерингем забивал в лиге, будучи старше
Джеймс Милнер забил в АПЛ в 39 лет.
Полузащитник «Брайтона» реализовал пенальти в матче с «Ман Сити» в 3-м туре чемпионата Англии (2:1).
Он сделал это в 39 лет и 239 дней. Только Тедди Шерингем забивал в АПЛ в более зрелом возрасте – 40 лет и 268 дней.
Кроме того, Милнер стал самым возрастным автором гола с пенальти в истории АПЛ. Примечательно, что вратарь «Сити» Джеймс Траффорд, которому забил Милнер, родился ровно за месяц до его дебюта в Премьер-лиге в 2002 году.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
