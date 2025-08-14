Милнер о календаре: «С КЧМ и прочим это становится просто нелепым. Если вы ждете, что футболисты будут играть с 18 до 32-33 лет, когда им отдыхать? Все выгорят»

Джеймс Милнер считает, что современным футболистам не хватает времени на отдых.

«Игроки в отпуске, пытаются отвлечься от давления, а вокруг люди с камерами на телефонах, снимающие каждое их движение. Это изматывает.

Потом тебя начинают критиковать, что, конечно, гораздо сложнее выносить. И, возможно, дойдет до того, что парни, которые переживали это с самого начала карьеры с кайфом и энергией, начнут немного утомляться.

А если летом не будет полноценного отдыха, станет еще сложнее. Это уже другая тема, связанная с количеством матчей, которые проводятся. Раз в два года игроки должны полноценно отдыхать летом. Но вместо этого игр становится все больше и больше, отдыха все меньше. С клубным чемпионатом мира и всем прочим это становится просто нелепым.

Если вы ожидаете, что футболисты будут играть с 18 до 32-33 лет, когда же они будут отдыхать? Все выгорят. Это станет совершенно невозможным», – заявил 39-летний полузащитник «Брайтона ».

