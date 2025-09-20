Салах сделал 89-й ассист в АПЛ и обошел Бекхэма. Форвард «Ливерпуля» делит 9-е место с Милнером
Мохамед Салах сделал 89-й ассист в АПЛ.
Форвард «Ливерпуля» обошел бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма по количеству голевых передач в Премьер-лиге.
Сейчас Салах делит 9-е место с экс-полузащитником «Ливерпуля» Джеймсом Милнером.
Рекордсмен по ассистам в АПЛ является экс-хавбек «МЮ» Райан Гиггз – 162 паса.
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости