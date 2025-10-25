Челестини про 1:0 с «Крыльями»: «Такая победа идет за две. Чтобы выиграть такие матчи, надо проделать большую работу. Соперник оборонялся глубоко, хотя обычно высоко прессингует»

Фабио Челестини отметил сложность игры против «Крыльев Советов» (1:0).

«Чтобы выиграть такие матчи, надо проделать большую работу. Невозможно всегда играть ярко. Особенно когда соперник обороняется так глубоко.

Обычно «Крылья » высоко прессингуют, но сегодня они не поднимались выше 30 метров на своей половине. Нам было тяжело забросить мячи за спины, сыграть в стенку. Но нам было необходимо выиграть. Такая победа идет за две», – сказал главный тренер ЦСКА .