Челестини про 1:0 с «Крыльями»: «Такая победа идет за две. Чтобы выиграть такие матчи, надо проделать большую работу. Соперник оборонялся глубоко, хотя обычно высоко прессингует»
Фабио Челестини отметил сложность игры против «Крыльев Советов» (1:0).
«Чтобы выиграть такие матчи, надо проделать большую работу. Невозможно всегда играть ярко. Особенно когда соперник обороняется так глубоко.
Обычно «Крылья» высоко прессингуют, но сегодня они не поднимались выше 30 метров на своей половине. Нам было тяжело забросить мячи за спины, сыграть в стенку. Но нам было необходимо выиграть. Такая победа идет за две», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
