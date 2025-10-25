Адиев после 0:1 с ЦСКА: «Крылья» подкосил ряд травм. Нам тяжело играть с такими соперниками, учитывая потери. Мы сконцентрированы на блокировке их сильных сторон»

Магомед Адиев подвел итоги игры «Крыльев Советов» с ЦСКА (0:1) в Мир РПЛ.

Самарский клуб выиграл только 1 из 10 последних матчей в чемпионате России.

– ЦСКА владел территориальным преимуществом в первом тайме. В оборонительных действиях мы хорошо блокировали соперника. Во втором тайме они начали активно играть, мы говорили об этом в перерыве. Жаль, что пропустили и не реализовали свои моменты.

– Вы подробно разбирали игру ЦСКА?

– Да, мы сильно разбирали игру ЦСКА. Понимали свои сильные стороны. Некоторые ребята играли один в один с футболистами ЦСКА, их надо было связать. На прострелах задача была постараться, чтобы было меньше передач с угла, там их блокировать.

– Раков еще не набрал форму?

– Конечно, вы сами видите. Он много пропустил. Бабкин тоже играл сегодня с микротравмой. Божина тоже не хватает. Нас подкосил ряд травм.

– Почему не получилось сыграть на стандартах хорошо?

– Сыграли личные характеристики Дивеева и Лукина . Они играют солидно вверху. Против них бывает тяжело действовать.

– После матча с московским «Динамо» в Кубке вы говорили, что мастерство футболистов уступает. Вы тогда поскромничали или сегодня уже повысилось мастерство футболистов?

– Вы меня неправильно поняли. Учитывая наши потери, нам тяжело от себя именно играть с такими командами, как ЦСКА и «Динамо», хотя в начале чемпионата мы пытались так играть. Сейчас мы больше сконцентрированы на блокировке сильных сторон соперника. Стараемся играть более вертикально, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».