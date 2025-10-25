  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зоммер с 5.3 по Индексу ГОЛа* стал худшим игроком матча «Наполи» – «Интер». Замбо-Ангисса с оценкой 8.3 – лучший
8

Зоммер с 5.3 по Индексу ГОЛа* стал худшим игроком матча «Наполи» – «Интер». Замбо-Ангисса с оценкой 8.3 – лучший

Ян Зоммер признан худшим игроком матча «Наполи» – «Интер».

Встреча 8-го тура Серии А завершилась победой неаполитанцев со счетом 3:1. 

Забивший третий гол «Наполи» полузащитник Андре-Франк Замбо-Ангисса стал лучшим игроком матча по Индексу ГОЛа* с оценкой 8.3. Худшим игроком стал вратарь «Интера» Ян Зоммер с индексом 5.3.

Оценки «Наполи»: Ваня Милинкович-Савич (7.0), Леонардо Спинаццола (7.3), Алессандро Буонджорно (6.8), Жуан Жезус (8.0), Джованни Ди Лоренцо (7.7), Билли Гилмор (6.8), Скотт Мактоминей (7.8), Кевин де Брюйне (7.4), Андре-Франк Замбо-Ангисса (8.3), Маттео Политано (6.9), Давид Нерес (7.0). 

Оценки «Интера»: Ян Зоммер (5.3), Алессандро Бастони (7.2), Франческо Ачерби (6.8), Мануэль Аканджи (7.5), Хакан Чалханоглу (8.1), Николо Барелла (6.3), Дензел Думфрис (6.6), Федерико Димарко (6.9), Генрих Мхитарян (5.8), Лаутаро Мартинес (6.1), Анж-Йоан Бонни (5.8). 

*ГОЛ – это новое футбольное приложение. Внутри собран весь футбол России, Европы и мира: календарь, live-статистика матчей, составы с ИИ-оценками, моментальные уведомления и многое другое!

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6101 голос
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoЯн Зоммер
logoФедерико Димарко
logoВаня Милинкович-Савич
logoАлессандро Бастони
logoНаполи
logoЛаутаро Мартинес
logoАнж-Йоан Бонни
logoСкотт Мактоминей
logoИнтер
logoБилли Гилмор
logoДавид Нерес
logoМаттео Политано
logoФранческо Ачерби
logoАлессандро Буонджорно
logoАндре-Франк Замбо-Ангисса
logoЖуан Жезус
рейтинги
logoДжованни Ди Лоренцо
logoДензел Думфрис
logoКевин де Брюйне
logoХакан Чалханоглу
logoЛеонардо Спинаццола
logoГенрих Мхитарян
logoМануэль Аканджи
logoНиколо Барелла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Киву про 1:3 с «Наполи»: «Игроки «Интера» потратили много энергии на споры со скамейкой соперника, когда нужно было сохранять концентрацию. Но 1-й тайм был прекрасен, мы доминировали»
10 минут назад
Мбемо с 9.1 по Индексу ГОЛа* стал лучшим в матче «МЮ» с «Брайтоном». Бриан сделал дубль
17 минут назад
«Брентфорд» – «Ливерпуль». 1:0 – Уаттара забил на 5-й минуте! Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Брайтон», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда», «Челси» проиграл «Сандерленду»
57 минут назад
«Это сильнейший «МЮ» за последнее время. Он хорошо организован, там невероятные игроки, и они наказали нас за ошибки». Уэлбек про 2:4 с манкунианцами
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Интер», «Аталанта» в гостях у «Кремонезе», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
37 минут назадLive
Челестини про 1:0 с «Крыльями»: «Такая победа идет за две. Чтобы выиграть такие матчи, надо проделать большую работу. Соперник оборонялся глубоко, хотя обычно высоко прессингует»
42 минуты назад
Лещук о лучшей вратарской школе: «Не знаю. У «Краснодара» – Сафонов, Агкацев, у «Динамо» – Шунин, Лещук, Расулов. Динамовская лучше, можно сказать. Но по какому критерию судить?»
44 минуты назад
«МЮ» выиграл 3 матча АПЛ подряд впервые с февраля 2024 года
52 минуты назад
Мбемо набрал очки в трех матчах за «МЮ» подряд – дубль «Брайтону». У камерунца 4+1 в 5 последних матчах за клуб и сборную
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Маротта после 1:3 от «Наполи»: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой «Интера». Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР»
3 минуты назад
Между Конте и Лаутаро возникла перепалка во 2-м тайме матча «Наполи» – «Интер». Тренера и футболиста разняли
7 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Брест», «Монако» Головина обыграл «Тулузу», «Марсель» против «Ланса»
18 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Атлетик» уступил «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
56 минут назад
Адиев после 0:1 с ЦСКА: «Крылья» подкосил ряд травм. Нам тяжело играть с такими соперниками, учитывая потери. Мы сконцентрированы на блокировке их сильных сторон»
30 минут назад
У Феликса 11 голов в 10 матчах за «Аль-Наср» – португалец забил «Аль-Хазему»
31 минуту назад
Бруну провел 300 матчей за «МЮ». Хавбек выступает за клуб с 2020-го
43 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд одолела «Кельн» благодаря голу Байера на 96-й минуте – 1:0
50 минут назад
У Уэлбека 7 голов в ворота «МЮ». Воспитанник «Юнайтед» не забивал столько ни одной команде
56 минут назад
«Наполи» прервал 7-матчевую победную серию «Интера»
сегодня, 18:01