Зоммер с 5.3 по Индексу ГОЛа* стал худшим игроком матча «Наполи» – «Интер». Замбо-Ангисса с оценкой 8.3 – лучший

Ян Зоммер признан худшим игроком матча «Наполи» – «Интер».

Встреча 8-го тура Серии А завершилась победой неаполитанцев со счетом 3:1.

Забивший третий гол «Наполи» полузащитник Андре-Франк Замбо-Ангисса стал лучшим игроком матча по Индексу ГОЛа * с оценкой 8.3. Худшим игроком стал вратарь «Интера» Ян Зоммер с индексом 5.3.

Оценки «Наполи» : Ваня Милинкович-Савич (7.0), Леонардо Спинаццола (7.3), Алессандро Буонджорно (6.8), Жуан Жезус (8.0), Джованни Ди Лоренцо (7.7), Билли Гилмор (6.8), Скотт Мактоминей (7.8), Кевин де Брюйне (7.4), Андре-Франк Замбо-Ангисса (8.3), Маттео Политано (6.9), Давид Нерес (7.0).

Оценки «Интера» : Ян Зоммер (5.3), Алессандро Бастони (7.2), Франческо Ачерби (6.8), Мануэль Аканджи (7.5), Хакан Чалханоглу (8.1), Николо Барелла (6.3), Дензел Думфрис (6.6), Федерико Димарко (6.9), Генрих Мхитарян (5.8), Лаутаро Мартинес (6.1), Анж-Йоан Бонни (5.8).

