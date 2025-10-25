Лещук о лучшей вратарской школе: «Не знаю. У «Краснодара» – Сафонов, Агкацев, у «Динамо» – Шунин, Лещук, Расулов. Динамовская лучше, можно сказать. Но по какому критерию судить?»

Игорь Лещук ответил, какая вратарская школа является лучшей в России.

– [Голкипер «Краснодара»] Станислав Агкацев назвал краснодарскую вратарскую школу лучшей в России. По вашему мнению, чья школа вратарей лучше?

– Не знаю. У «Краснодара» – Сафонов , Агкацев, окей. У «Динамо» – Шунин , Лещук, Расулов – можно сказать, что динамовская лучше. Можно взять Торопа и сказать, что у ЦСКА хорошая школа. Но по какому критерию судить?

Когда воспитанники играют – это хорошо, но если говорить глобально, надо поднимать статистику и смотреть, сколько их воспитанников заиграло на высоком уровне. Тогда как‑то можно посчитать. С вратарями сложнее, потому что в матче играет он один, – сказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук.