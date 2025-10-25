ЦСКА выиграл 4 из 5 последних матчей в Мир РПЛ. Единственное поражение – 0:3 от «Локомотива»
ЦСКА одержал четвертую победу в пяти последних турах Мир РПЛ.
Сегодня команда Фабио Челестини одолела «Крылья Советов» (1:0) в 13-м туре.
Ранее были обыграны «Сочи» (3:1), «Балтика» (1:0) и «Спартак» (3:2), единственное поражение – от «Локомотива» (0:3).
31 октября ЦСКА примет «Пари НН».
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6087 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости