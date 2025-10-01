Бивол о том, как быстро одолел бы Алипа в боксерском поединке: «Один раунд, может, полраунда. Увижу ошибку и воспользуюсь»

Дмитрий Бивол предположил, за сколько времени одолел бы Нуралы Алипа.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжелом весе провел совместную тренировку с игроками «Зенита ».

– Впервые оказался в футбольном клубе мирового масштаба. Конечно, мне как спортсмену понятны все истории, которые здесь есть. И тренировочные, и восстановительные, и столовая, и жилье. Да, участвовал в тренировке. Мне доверили побегать с ребятами, ускорения небольшие, и поставили меня в нападение.

– Мяч давали?

– Конечно, попинать, позабивать (улыбается). И подчищали, кстати, мои косяки.

– Показалось, что у тебя случился особый коннект с Алипом, перчатки ему подарил. Он в твоей весовой категории, когда ждать спарринг?

– Спарринг? Как спину поправлю, можем сделать совместную тренировку. Спаррингом это, конечно, тяжело назвать.

– Тренировка неинтересно, спарринг. Ты его за 10 секунд укатаешь? А то Нурик всегда рассказывает, какой он великий и сильный.

– Скажу вам честно, казахи, наверное, уже рождаются с первым разрядом по боксу (улыбается).

– Если серьезно, как быстро ты его укатаешь?

– По ситуации зависит. Может, один раунд, может, и за полраунда. Увижу ошибку и воспользуюсь.

– Что значит ошибка?

– Будет бить, голова поднята, а здесь не прикрыто (показывает в область шеи). Один, два раза ударит так, на третий можно его хорошенько встретить. Самые плачевные удары в боксе – те, которые ты не ожидаешь. Думаешь, будешь атаковать, а тебе в ответ прилетает или навстречу… Человек, который не занимается, не знает этих нюансов, он просто начнет бить с поднятой головой или с опущенной рукой. Сразу это ошибочка, которую обязательно нужно использовать, – сказал Бивол.