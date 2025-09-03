Глава Серии А: «Проведение Евро-2032 без «Сан-Сиро», «Ла Скала» в мире футбола, стало бы поражением Италии»

Глава Серии А считает, что Милан должен принять матчи Евро-2032.

«По состоянию на сегодняшний день, если ничего не изменится, то Милан останется без Евро. Тревогу бьют и сами клубы, но мы уверены, что к 30 сентября решение будет принято и мы начнем двигаться к строительству нового стадиона.

Проведение Евро в Италии без «Сан-Сиро », который считается «Ла Скала» в мире футбола, стало бы поражением страны. Мы все на одной волне, но надеемся, что такое единодушие в итоге приведет и к совместным действиям. Думать правильно недостаточно, надо действовать», – сказал Эцио Симонелли.