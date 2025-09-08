Глава FIGC Гравина: «Италия рискует лишиться Евро-2032. За 15 лет мы обновили 6 стадионов, Франция – 12, Турция – 33. Нам нужны современные арены и поддержка правительства»

Габриэле Гравина высказался о слишком медленном обновлении стадионов в Италии.

Ранее УЕФА объявил, что турнир пройдет в двух странах – Италии и Турции.

«Италия сильно отстает. За последние 15 лет мы построили или реконструировали всего шесть стадионов. Для сравнения: во Франции – 12, а в Турции – 33.

Евро-2032 – это уникальный шанс для обновления арен, но мы рискуем его упустить. Нам нужны современные стадионы и поддержка правительства.

Частный бизнес готов вкладываться, но нужно упростить процедуры. Без специального комиссара, который ускорит процесс, мы можем потерять эту огромную возможность», – заявил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина в интервью Fortune Italia.