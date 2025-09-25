  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава FIGC Гравина: «Сан-Сиро» не соответствует требованиям УЕФА. Не могу представить Евро-2032 без самого интернационального города Италии – надеюсь, «Интер» и «Милан» вместе с властями найдут решение»
3

Глава FIGC Гравина: «Сан-Сиро» не соответствует требованиям УЕФА. Не могу представить Евро-2032 без самого интернационального города Италии – надеюсь, «Интер» и «Милан» вместе с властями найдут решение»

Габриэле Гравина оценил текущее состояние крупнейших стадионов Италии.

«Джузеппе Меацца» не соответствует требованиям УЕФА для проведения чемпионата Европы. Я надеюсь, что политические силы по согласованию с «Интером» и «Миланом» смогут найти лучшее решение для Милана.

Встречи, которые мы провели с 13 организациями, проявившими интерес, придали позитивный импульс и даже формируют сценарий, при котором Рим мог бы принимать соревнование на двух площадках («Стадио Олимпико» и стадион, который хочет построить «Рома» – Спортс’‘). Я не могу представить Евро-2032 без самого интернационального и дружелюбно настроенного к европейцам города Италии», – сказал глава Федерации футбола Италии.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64588 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
Евро-2032
Габриэле Гравина
logoСборная Италии по футболу
logoМилан
logoсерия А Италия
logoСтадио Олимпико Рим
стадионы
logoИнтер
Федерация футбола Италии
logoРома
logoСан-Сиро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Хакими назвал обвинения в изнасиловании самой большой ложью о себе: «Люди продолжают врать, это причиняет боль моей семье и детям. Я был готов помочь следствию, в отличие от той, кто обвинил меня»
1 минуту назад
Булыкин о Shaman: «Не вижу ничего плохого, если он споет «Я русский» перед матчем РПЛ или сборной. Почему нет?»
1828 минут назад
Тренер «Ростова» Осинов: «Не сказал бы, что игра «Балтики» на футбол похожа – все поставлено на борьбу, нам пришлось подстроиться. Если им такой футбол приносит очки, почему нет?»
240 минут назад
Сычев о Соболеве: «Эпатажная персона, но его игра хуже от этого не становится – столько голов забил, ответил хейтерам делом. Не понимаю, почему к Александру такое отношение»
1351 минуту назад
Салиба согласовал новый контракт с «Арсеналом». Защитник подпишет соглашение в ближайшие дни (The Athletic)
18сегодня, 10:24
Александр Мостовой: «Готов работать в «Спартаке» даже пятым-шестым помощником. Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина, потому что люди играли на высшем уровне»
49сегодня, 10:04
Теперь есть не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Скорее подписывайтесь!
сегодня, 10:00Вакансия
«МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет
11сегодня, 09:53
Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»
21сегодня, 09:51
ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)
35сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Иванов рассудит игру ЦСКА – «Балтика» в 10-м туре РПЛ. Мешков назначен на матч «Крылья Советов» – «Динамо»
3 минуты назад
Роналдо о Неймаре: «Ключевой игрок для сборной, у Бразилии нет другого такого. Надеемся, что он будет готов к ЧМ на все 100%»
6 минут назад
Компани о Кейне и «Тоттенхэме»: «Харри хочет выигрывать титулы, он может сделать это в «Баварии». Он сосредоточен только на этом»
20 минут назад
Сычев об отстранении России: «Скоро нас вернут, мне кажется. Подвижки уже идут»
320 минут назад
Мостовой о Талалаеве: «Он немножко зазвездился, иногда бывает дерзким. Успех «Балтики» связан с физическим состоянием команды – это компенсирует нехватку класса и мастерства»
733 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» против «Челябинска», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
5933 минуты назадLive
«Родина» принимает «Сокол». Поддержите команду в домашней игре против саратовцев!
37 минут назадРеклама
Шерки готов вернуться к тренировкам с «Сити». Хавбек может сыграть против «Монако» или «Брентфорда» в начале октября (L’Équipe)
240 минут назад
Морьентес о 39-летнем Рамосе: «У нападающих конец карьеры ощущается раньше, чем у защитников. Надо быть в хорошей форме, чтобы двигаться в штрафной, но постепенно скорость уходит»
241 минуту назад
Чернов о том, что Станковичу могло не хватать эмоций от него: «Центральный защитник должен быть спокоен, хладнокровен. За это меня и брали в «Спартак». Я не буду играть по-другому»
451 минуту назад