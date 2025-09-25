Глава FIGC Гравина: «Сан-Сиро» не соответствует требованиям УЕФА. Не могу представить Евро-2032 без самого интернационального города Италии – надеюсь, «Интер» и «Милан» вместе с властями найдут решение»

Габриэле Гравина оценил текущее состояние крупнейших стадионов Италии.

«Джузеппе Меацца» не соответствует требованиям УЕФА для проведения чемпионата Европы. Я надеюсь, что политические силы по согласованию с «Интером » и «Миланом » смогут найти лучшее решение для Милана.

Встречи, которые мы провели с 13 организациями, проявившими интерес, придали позитивный импульс и даже формируют сценарий, при котором Рим мог бы принимать соревнование на двух площадках («Стадио Олимпико » и стадион, который хочет построить «Рома » – Спортс’‘). Я не могу представить Евро-2032 без самого интернационального и дружелюбно настроенного к европейцам города Италии», – сказал глава Федерации футбола Италии.