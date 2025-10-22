Гладилин считает, что травма Бабича повлияет на чемпионские шансы «Спартака»: «Конечно, он лидер, действует на ключевой позиции. Джику и Ву пока не могут играть на таком уровне»
Валерий Гладилин считает, что без Срджана Бабича «Спартаку» будет труднее в РПЛ.
Защитник красно-белых получил разрыв передней крестообразной связки колена во время матча 12‑го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«Повлияет ли эта травма на шансы «Спартака» взять золото? Да, конечно.
Новые ребята Джику и Ву пока не могут заменить его, Бабич – лидер команды, играет на ключевой позиции, это большая проблема для «Спартака».
Это потеря для красно-белых, Джику и Ву пока не могут играть на таком уровне», – сказал экс-полузащитник «Спартака».
Бабич порвал кресты – в безобиднейшем прыжке. «Спартак» надолго без важнейшего защитника
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
