Радимов о Станковиче: «Абаскаль тоже начал нести дичь, когда хотел уйти. «Спартак» – это же безобразие, ни прессинга, ни идеи. Там полная анархия»

Владислав Радимов допустил, что Деян Станкович хочет уйти из «Спартака».

– «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в Москве. Травма Бабича и удаление Джику вмешались в этот исход?

– Понятно, что вмешались. Но «Спартак» – это же безобразие. Перед началом матча еще какая-то надежда теплилась, но первые десять минут смотришь и понимаешь, что ни прессинга, ни идеи, ничего нет. Обычный набор футболистов.

Еще и информация, что Барко хочет свалить, Бабич рвет кресты – и сиди думай, что теперь делать. В свое время Абаскаль, когда хотел, чтобы его отпустили, начал нести какую-то дичь, вот сейчас, мне кажется, такая же история со Станковичем. Ходят слухи, что его зовут в сборную Сербии, и, если выбирать между этой авантюрой в «Спартаке», где полная анархия, и возможностью тренировать сборную своей страны, конечно, он хочет уйти, – сказал бывший хавбек сборной России.