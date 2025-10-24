Артета о стремлении к рекорду «Челси» по пропущенным голам: «Хотим, чтобы полученный в итоге результат принес «Арсеналу» трофеи. Нужно показывать такую игру стабильно»
Микель Артета высказался касательно игры «Арсенала» в обороне.
– Невероятная статистика: всего 3 пропущенных гола в 12 играх – это наименьшее количество в истории клуба. Есть ли у вас мотивация создать историю, может быть, даже побить рекорд «Челси»?
– Да, мы хотим, чтобы тот [оборонительный] результат, который мы получим в итоге, принес нам желаемые трофеи и награды. Но, очевидно, чем больше мы проявляем себя, тем ближе мы будем к достижению того, чего хотим.
Наши показатели в обороне очень хороши, но нужно показывать это стабильно – это только начало сезона.
Наша задача – продолжать совершенствовать то, в чем мы еще можем прибавить, и сделать это еще лучше, – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
В сезоне-2004/05 «Челси» пропустил 15 голов за сезон.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?1266 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: www.football.london
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости