Аморим о реакции на победу «МЮ» над «Ливерпулем»: «Пробей Гакпо на 20 сантиметров точнее, все было бы по-другому. Нужно сохранять спокойствие и не меняться из-за одной победы»

Рубен Аморим высказался об отношении к победе «МЮ» в прошлом туре.

В предыдущем матче «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль » (2:1).

– После прошлого матча вы улыбались, но сказали, что СМИ нужно продолжать свою риторику. Вы, команда, питаетесь этим, когда в вас сомневаются?

– Нет, я просто имел в виду, что мы сами не можем так сильно и быстро измениться. Думал, в конце вопроса вы спросите про попадание в топ-4.

Но в любом случае я не хочу меняться из-за разницы в 20 сантиметров. Если бы Коди Гакпо пробил на 20 сантиметров точнее, все было бы по-другому.

Поэтому я хочу сохранять спокойствие, определенное направление в наших действиях. Вот что я имею в виду.

Если ты тренер такого клуба и не выигрываешь матчи, то будут сомнения, люди будут в тебе сомневаться. И у них есть на то причины.

Но я считаю, что нам нужно двигаться по своему пути и не менять все слишком сильно из-за одной победы, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .