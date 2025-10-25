Пабло Солари: «Не теряю мечту сыграть за сборную. Для меня было бы полезно, если бы Россия участвовала в международных соревнованиях»

Пабло Солари мечтает сыграть за сборную Аргентины.

— Мечтаешь о сборной Аргентины?

— Конечно! Любой игрок хочет играть за свою сборную. У нас отличная команда, но я понимаю свои возможности.

Для меня было бы полезно, если бы Россия участвовала в международных соревнованиях. Однако я не теряю мечту сыграть за сборную. Это заветная цель, которая всегда со мной, — сказал полузащитник «Спартака».