«Карпина могут убрать, если только он совсем завалится и «Динамо» окажется на 13-14-м месте». Рапопорт о тренере

Борис Рапопорт рассказал, в каком случае Валерия Карпина могут уволить из «Динамо».

После 12 туров бело-голубые занимают в РПЛ 8-е место.

«Я не думаю, что Карпина могут убрать, если только он совсем завалится и «Динамо» окажется на 13-14-м месте. Для чего тогда его приглашать, чтобы убрать через полгода?

Конечно, ситуация не идеальная. Не думаю, что этот вопрос обсуждается. Люди, которые могли прийти в «Динамо», уже работают в других командах, тот же Черчесов в «Ахмате». Сейчас сложно найти замену из российских специалистов, я не говорю про иностранцев», — сказал экс-тренер «Зенита».