Защитник «Ахмата» Гандри: «Черчесов сказал, что хочет быть чемпионом. И мы можем стать чемпионами»

Надер Гандри верит в чемпионство «Ахмата».

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе. Команда с 16 очками идет на 9-м месте в Мир РПЛ.

– Что изменилось после прихода Черчесова в команду?

– Станислав – тренер и человек, который сначала тренирует психологически. Мы нуждались в таком тренере, ведь все игроки были грустные, нам не хватало мотивации. Мы проиграли три матча из трех в начале сезона. Но все изменилось с его приходом. Он сказал, что не хочет занимать последнюю строчку в таблице, что хочет быть чемпионом.

– Какое место в таблице для вас будет лучшим в конце сезона?

– Когда у тебя есть характер и амбиции, ты можешь говорить это прямо. И мы можем стать чемпионами. Если мы будем работать, то точно окажемся в первой тройке, – сказал защитник «Ахмата ».