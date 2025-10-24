  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Ахмата» Гандри: «Черчесов сказал, что хочет быть чемпионом. И мы можем стать чемпионами»
9

Защитник «Ахмата» Гандри: «Черчесов сказал, что хочет быть чемпионом. И мы можем стать чемпионами»

Надер Гандри верит в чемпионство «Ахмата».

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе. Команда с 16 очками идет на 9-м месте в Мир РПЛ.

– Что изменилось после прихода Черчесова в команду?

– Станислав – тренер и человек, который сначала тренирует психологически. Мы нуждались в таком тренере, ведь все игроки были грустные, нам не хватало мотивации. Мы проиграли три матча из трех в начале сезона. Но все изменилось с его приходом. Он сказал, что не хочет занимать последнюю строчку в таблице, что хочет быть чемпионом.

– Какое место в таблице для вас будет лучшим в конце сезона?

– Когда у тебя есть характер и амбиции, ты можешь говорить это прямо. И мы можем стать чемпионами. Если мы будем работать, то точно окажемся в первой тройке, – сказал защитник «Ахмата».

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?1742 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoНадер Гандри
logoАхмат
logoМатч ТВ
logoСтанислав Черчесов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гандри о Кадырове: «Великий человек, в России все его уважают. Он делает все для процветания «Ахмата», команда ощущает его поддержку»
вчера, 20:29
«Ахмат» не реализовал 7 из 10 последних пенальти в Мир РПЛ. Садулаев пробил выше ворот в матче с «Динамо»
19 октября, 17:26
Гандри вернул фанату футболку, которую забрал после отмены удаления в матче с «Зенитом»
18 сентября, 02:15Фото
Главные новости
Карвахаль намерен обсудить с Ямалем слова вингера про «жульничающий» «Реал» (Mundo Deportivo)
31 минуту назад
Губерниев о санкциях США в адрес «Лукойла»: «Трамп не может помешать «Спартаку» найти нормального тренера. Выгнать Станковича!»
49 минут назад
Эдин Терзич: «Санчо способен выиграть «Золотой мяч». Про Дембеле 5 лет назад говорили так же, как про него сейчас. Джейдон достигнет этого уровня, если продолжит улыбаться»
сегодня, 15:14
Джейми Каррагер: «Холанд может стать самым результативным нападающим в истории футбола. Он уже величайший бомбардир, которого мы когда-либо видели в Англии»
сегодня, 14:49
Иньеста о словах Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Это добавит немного перчинки в класико. Оно выше любых слов. Это самый великий матч»
сегодня, 14:42
Рафинья пропустит около месяца из-за рецидива травмы задней поверхности бедра
сегодня, 14:18
Исправится ли «Ливерпуль»? Чего ждать от «Юнайтед»? Забьет ли Холланд? Ответьте на эти вопросы в Предикторе
сегодня, 14:00Телеграм
МВД не выявило нарушения закона в словах Клаудиньо: «Высказываний с признаками дискредитации органов власти или Вооруженных сил не обнаружено»
сегодня, 13:55
Педри перед «Реалом»: «Барса» постарается доминировать и контролировать игру. Мы выиграли все матчи у них в прошлом сезоне – надеюсь, в этом будет так же»
сегодня, 13:48
Женская сборная России обыграла Северную Македонию (2:0) в товарищеском матче. Спортс’’ показал игру в прямом эфире
сегодня, 13:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Погребняк: «Только Аршавин известен на весь мир. Я? Нет-нет, что вы. Только Аршавин»
6 минут назад
Сергей Ташуев: «В России нет народной команды, хотя спартаковцы поспорят. Слышал, так «Локо» называют. Сегодня флагман – «Зенит», после 6 чемпионств подряд их можно тоже назвать так»
11 минут назад
Первая лига. «Урал» в гостях у «Арсенала», «Факел» сыграет со СКА в воскресенье
11 минут назадLive
Экс-тренер Уайлдера Скотт считает, что Магуайр мог бы преуспеть в боксе: «Когда ты так возвращаешься после ошибок на ранних этапах, возможности безграничны. Он стал лучше как человек и игрок»
20 минут назад
Солари об эмоциональности Станковича: «Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают.Поэтому тренер себя так ведет»
23 минуты назад
Кьеза признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре
43 минуты назад
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский о возможном запрете легионеров в Кубке: «Это понизит статус турнира. Спортсмены должны расти, должны видеть игроков, которые выступают лучше»
48 минут назад
Энцо Мареска: «Эстевао суждено достичь вершины футбола, у него есть для этого все. Он способен бороться за «Золотой мяч» или The Best»
сегодня, 15:33
Глушаков об Аршавине, назвавшем себя мировой звездой: «Таких было много: Карпин, Мостовой, Онопко, Билялетдинов, Павлюченко, Головин, Миранчук, Погребняк»
сегодня, 15:17
Лапочкин про РПЛ: «Мы чемпионы мира по легковесным пенальти. Говорил с арбитрами: «Почему так происходит?». Они не понимают. У нас возглавляет судейство иностранец – качество улучшилось?»
сегодня, 14:58