Гандри вернул фанату футболку, которую забрал после отмены удаления в матче с «Зенитом»
Защитник «Ахмата» Надер Гандри вернул свою футболку фанату.
Ранее тунисец сфолил на Андрее Мостовом в компенсированное ко второму тайму время матча Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2), за что арбитр Рафаэль Шафеев показал ему красную карточку.
Уходя с поля, Гандри бросил свою футболку болельщику. Однако после проверки ВАР красная карточка была заменена на желтую, и фанат вернул игроку майку.
В итоге после игры Гандри встретился с болельщиком и вручил ему футболку.
Фото: t.me/akhmatgrozny
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
