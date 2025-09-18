Гандри вернул фанату футболку, которую забрал после отмены удаления в матче с «Зенитом»

Защитник «Ахмата » Надер Гандри вернул свою футболку фанату.

Ранее тунисец сфолил на Андрее Мостовом в компенсированное ко второму тайму время матча Фонбет Кубка России с «Зенитом » (1:2), за что арбитр Рафаэль Шафеев показал ему красную карточку.

Уходя с поля, Гандри бросил свою футболку болельщику. Однако после проверки ВАР красная карточка была заменена на желтую, и фанат вернул игроку майку.

В итоге после игры Гандри встретился с болельщиком и вручил ему футболку.

Фото: t.me/akhmatgrozny