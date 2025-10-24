Энцо Мареска: «Эстевао суждено достичь вершины футбола, у него есть для этого все. Он способен бороться за «Золотой мяч» или The Best»
«Он нас сильно удивил тем, как адаптировался. Он очень молод, ему 18 лет. Думаю, его семья очень ему помогает, потому что они близки. И у нас есть Жоао Педро и Андрей Сантос, которые тоже в любом случае помогли ему. Наш тренерский штаб и руководство тоже делало все, чтобы он адаптировался. И по лицу этого парня видно, что он счастлив.
Он хочет играть в футбол. На прошлой неделе он сказал, что уже прохладно, но для нас это еще тепло, и мы пытались ему объяснить, что настоящие холода еще не наступили. Мы очень довольны им и рады, что он с нами.
Я не сомневаюсь, что он способен бороться за «Золотой мяч» или приз The Best от ФИФА. Но главное – ему нужно сосредоточиться на развитии. Потом эти награды найдут его сами.
Он очень хорошо работает, и я убежден, что все эти награды к нему придут. Я убежден, что ему суждено достичь вершины футбола, потому что у него есть для этого все», – сказал главный тренер «Челси».