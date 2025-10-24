Энцо Мареска: «Эстевао суждено достичь вершины футбола, у него есть для этого все. Он способен бороться за «Золотой мяч» или The Best»

Энцо Мареска полагает, что Эстевао будет претендовать на «Золотой мяч» в будущем.

«Он нас сильно удивил тем, как адаптировался. Он очень молод, ему 18 лет. Думаю, его семья очень ему помогает, потому что они близки. И у нас есть Жоао Педро и Андрей Сантос, которые тоже в любом случае помогли ему. Наш тренерский штаб и руководство тоже делало все, чтобы он адаптировался. И по лицу этого парня видно, что он счастлив.

Он хочет играть в футбол. На прошлой неделе он сказал, что уже прохладно, но для нас это еще тепло, и мы пытались ему объяснить, что настоящие холода еще не наступили. Мы очень довольны им и рады, что он с нами.

Я не сомневаюсь, что он способен бороться за «Золотой мяч» или приз The Best от ФИФА. Но главное – ему нужно сосредоточиться на развитии. Потом эти награды найдут его сами.

Он очень хорошо работает, и я убежден, что все эти награды к нему придут. Я убежден, что ему суждено достичь вершины футбола, потому что у него есть для этого все», – сказал главный тренер «Челси».