Рамос о класико: «Я мадридиста до самой смерти. Надеюсь, «Реал» победит, а мой брат Мбаппе проведет отличный матч, я его замотивирую»
Серхио Рамос ждет хорошей игры Килиана Мбаппе в класико.
«Реал» примет «Барселону» 26 октября в 10-м туре Ла Лиги.
«Вы прекрасно знаете, что я – мадридиста до самой смерти, и я надеюсь, что «Реал» победит, что мой брат Кики (Мбаппе) проведет хороший матч. Я его замотивирую.
Мы часто общаемся, он находится на высочайшем уровне, я надеюсь, что он сыграет отличный матч и что три очка останутся дома», – сказал бывший защитник «Реала», ныне выступающий за «Монтеррей», в интервью El Chiringuito.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
