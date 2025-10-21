Рамос о класико: «Я мадридиста до самой смерти. Надеюсь, «Реал» победит, а мой брат Мбаппе проведет отличный матч, я его замотивирую»

Серхио Рамос ждет хорошей игры Килиана Мбаппе в класико.

«Реал» примет «Барселону» 26 октября в 10-м туре Ла Лиги .

«Вы прекрасно знаете, что я – мадридиста до самой смерти, и я надеюсь, что «Реал» победит, что мой брат Кики (Мбаппе ) проведет хороший матч. Я его замотивирую.

Мы часто общаемся, он находится на высочайшем уровне, я надеюсь, что он сыграет отличный матч и что три очка останутся дома», – сказал бывший защитник «Реала », ныне выступающий за «Монтеррей », в интервью El Chiringuito.